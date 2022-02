Uwaga na meile od oszustów! Robią z Ciebie przestępcę seksualnego, blokują komputer, żądają okupu za jej zdjęcie. Policja ostrzega

Wysyłany przez oszustów meil mówi o wezwaniu do sądu skierowanym przez niejakiego Teo Luzi przedstawianego jako „generał korpusu uzbrojonego, dowódca generalny karabinierów, który odpowiada za międzynarodową współpracę policyjną”. To w sprawie dotyczącej pornografii. List uzupełnia prośba o wysłanie własnych wyjaśnień pod wskazanego meila, inaczej wobec adresata zostanie wydany nakaz aresztowania. Wiarygodność wiadomości „wzmacnia” podpis komendanta głównego policji gen. insp. Jarosława Szymczyka.

Rzecznik poddębickiej policji apeluje, by każdą taką informację weryfikować zanim kliknie się w przysłany meilem czy SMS-em podejrzany link. - Oszuści chwytają się każdego sposobu, żeby osiągnąć zamierzony cel. Trzeba być czujnym – apeluje wskazując, by zweryfikować w danej instytucji, która rzekomo się z nami kontaktuje, czy mamy do czynienia z prawdziwym wezwaniem.