Uwaga na maile od oszustów. Straszą nas niezapłaconym podatkiem i podszywają się pod ministerstwo

CERT Polska, czyli zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet, informuje o kolejnym sposobie na wyłudzenie naszych danych. Tym razem oszuści wysyłają maila, że zalegamy z płatnością podatku.

W e-mailach cyberprzestępcy podszywają się pod Ministerstwo Finansów z fałszywym adresem nadawcy "[email protected][.]pl". Wiadomość o tytule "Zaległe płatności podatku" zawiera informację o rzekomej rozbieżności w ewidencji podatkowej. Odbiorca zachęcany jest do pobrania i otworzenia załączonych arkuszy Excela, aby udać się z nimi banku lub urzędu skarbowego.

W rzeczywistości uruchomienie załącznika spowoduje infekcję komputera trojanem LokiBot. Umożliwi to oszustom zdalny dostęp do komputera i pozyskanie wrażliwych informacji, m.in. zapisanych danych logowania do serwisów internetowych.

Wszystkie podejrzane wiadomości i załączniki można zgłaszać do CERT Polska pod adresem https://incydent.cert.pl.

Zachowajcie czujność i przekażcie znajomym!