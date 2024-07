Uwaga! Ci złodzieje mogą cię okraść. Grasują w Łódzkiem. Zobaczcie ich zdjęcia i miejcie się na baczności

Policja poszukuje złodziei i włamywaczy z województwa łódzkiego

Oto wizerunki osób poszukiwanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi i podległe jej w ternie jednostki, które dokonywały kradzieży z włamaniem. Kradzieże z włamaniem są jednym z najbardziej uciążliwych przestępstw. Niestety wielu sprawców skutecznie unika kary, ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości.

Za dopuszczenie się kradzieży z włamaniem, tym mężczyznom i kobietom może grozić nawet 10 lat pozbawienia wolności. Choć jest to surowa kara, to nie zniechęca przestępców. Wielu z nich to wielokrotnie notowani przestępcy. Włamywali się do cudzych domów i mieszkań, w celu szybkiego i łatwego wzbogacenia się.