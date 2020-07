Uszkodzona przez radiowozy fontanna z parku im. Moniuszki zostanie naprawiona. Kto zostanie obciążony za naprawę? Co na to wszystko policja?

Po rewitalizacyjnym remoncie park oddano do użytku w marcu br., ale wodotrysku nie udało się zaprezentować – najpierw zabraniały tego przepisy związane z epidemią koronawirusa, a kiedy już zostały uchylone, okazało się, że fontanna jest uszkodzona. Łodzianie dostarczyli dowodów, kto jest temu winien – gdy obowiązywał jeszcze zakaz wstępu do parków, zieleniec patrolowały policyjne radiowozy, które stawały na granitowych płytach posadzki fontanny. Dokumentują to zdjęcia. Jeszcze w kwietniu Zarząd Inwestycji Miejskich prosił miejskie służby, żeby na fontannę uważać, bo ta – w przeciwieństwie do parkowych alejek - na ciężar samochodów nie jest odporna. Na nic się to zdało.

Uszkodzoną fontannę przed kilkoma dniami zabezpieczono ogrodzeniem. Usterki mają zostać usunięte. Na szczęście nie uległa zniszczeniu instalacja wodotrysku, trzeba naprawić tylko jej nawierzchnię, co stanie się być może jeszcze w lipcu. Ponieważ gwarancja wykonawcy remontu parku im. Moniuszki, który montował fontannę, nie obejmuje jej uszkodzeń mechanicznych, Zarząd Zieleni Miejskiej sfinansuje to z ubezpieczenia. Po czym o zwrot wydatków wystąpi z tzw. roszczeniem regresywnym do Komendy Miejskiej Policji.