Urodziny Manufaktury. Program. Wystąpią O.S.T.R, IRA, Urszula i inni. Będzie też znany łowca pokemonów Kushi. ZDJĘCIA, FILM

17. urodziny Manufaktury w weekend 20-21 maja. Co się będzie działo?

Manufaktura w Łodzi świętuje w sobotę (20 maja) i w niedzielę (20 maja) swoje 17. urodziny. Atrakcje rozłożone zostały na dwa dni. W sobotę wieczorem zaplanowano koncerty, zagrają m.in. IRA i O.S.T.R . W niedzielę w Manufakturze pojawi się łowca pokemonów Kushi i zaprosi dzieci do wspólnej zabawy.

Urodziny Manufaktury. Koncertowa sobota (20 maja), zagrają O.S.T.R, IRA i inni

Urodzinowa sobota to dzień koncertów, które odbywać się będą na rynku Manufaktury. O godz. 19 na scenie wystąpią raperzy: łodzianin Adam Ostrowski czyli O.S.T.R, a razem z nim także Sarius, Kochan, Hades i Green , a na deckach zagra DJ Haem. Będzie to pierwszy w historii występ w tym składzie. Będzie można posłuchać najsłynniejszych hitów łódzkiego rapera, a także utworów z nowej płyty.

Urodziny Manufaktury. Super Mario Bros i inne atrakcje w sobotę (20 maja)

Dla starszych także w sobotę na rynku Manufaktury pojawią się instruktorzy ze strzelnicy ASG znani łodzianom z Pikniku Niepodległościowego. Na ich stoisku będzie można sprawdzić swoją celność.

Dodatkowo w sobotę w godz. 12-16 odbędzie się konkurs dla klientów Manufaktury. Przy wejściu głównym do galerii handlowej) będą do wygrania wejściówki do Orientarium, a także nagrody ufundowane przez najemców Manufaktury – m.in. vouchery na zakupy, zaproszenia na kręgle, kosmetyki i torby.