Urodziny foki Dawida w Zoo Safari Borysew. Świętowanie w sobotę 26 marca. Na jubilata czeka niezwykły tort ZDJĘCIA

Jak informuje Zoo Safari Borysew, Dawid skończył właśnie 22 lata. – Foka szara, której popisy przed publicznością są ulubionym punktem programu zwiedzania, otrzyma z tej okazji wyjątkowy tort. Nie spodziewajcie się kremów i delicji. Pływający na wodzie tort będzie przygotowany z przysmaków Dawida: szprotek i śledzi. A tych foka szara potrafi zjeść 20 kg latem, połowę tego zimą.

Dawid – jak uzupełnia Zoo Safari Borysew – jest tu jedyną foką. - Zgodnie z polskim prawem, foki w zoo nie mogą się rozmnażać a dwa samce rodziłyby ryzyko walk o terytorium. Dlatego największą atrakcją dla Dawida są odwiedzający go goście. Lubi towarzystwo ludzi, zwłaszcza swoich trenerek. Niektórzy nazwali go nawet „całuśnym” Dawidem, bo oprócz ryb najbardziej lubi buziaki od swoich trenerek. Podczas pokazowego karmienia, Dawid wykonuje szereg zadań, m. in. płynie po piłkę a następnie kieruje ją do bramki. Dodatkowo tańczy i łowi kolorowe obręcze. Odwiedzając nasze zoo, warto sprawdzić harmonogram pokazowego karmienia i koniecznie przyjść podziwiać wyczyny foki. Zapraszamy do zoo i na urodziny Dawida.