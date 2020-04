Uniwersytet Łódzki rozstrzygnie rekrutację na studia we wrześniu

Co słychać na pozostałych z największych uczelni w Łodzi? Uniwersytet Medyczny formalnie rozpoczął już wirtualne zapisy 24 kwietnia, ale nowy terminarz rozstrzygania naboru ta uczelnia ma opublikować po długim weekendzie majowym. Swojego zmienionego, w związku z epidemią, harmonogramu nie ogłosiła jeszcze Politechnika Łódzka. Łódź to także trzy publiczne uczelnie artystyczne. I to one mają największy problem, bo w dużej części opierają nabór na spotkaniach kandydatów z członkami komisji rekrutacyjnych. Szkoła Filmowa, w której egzaminy na aktorstwo są kilkuetapowe (na zdjęciu chętni z 2019 r.) – a liczba kandydatów na ten kierunek co roku sięga niemal tysiąca – ogłosiła, że nie jest w stanie przeprowadzić tego naboru zwyczajowo w czerwcu. Więcej informacji dla kandydatów ma się pojawić w połowie maja.

