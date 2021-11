Unieważniono przetarg na odbudowę linii tramwajowej do Konstantynowa. Wszystkie oferty za drogie...

Oddala się perspektywa odbudowy linii tramwajowej łączącej Łódź z Konstantynowem. Rozpisany w połowie roku przetarg na kapitalny remont torowiska od ul. Krakowskiej w Łodzi aż do placu Wolności w Konstantynowie został właśnie unieważniony. Powodem jest przekroczenie przez wszystkich oferentów (poza najtańszym, którego ofertę odrzucono z przyczyn formalnych) zaplanowanego na ten cel budżetu. Wartość najniższej ważnej oferty to prawie 90,8 mln zł, podczas gdy zaplanowana kwota na tę inwestycję nieznacznie przekraczała 76 mln złotych. Zamawiający uznał, że nie jest w stanie zwiększyć środków na realizację tego zamówienia aż w takim stopniu i przetarg unieważnił.

Wspólny przetarg Łodzi i Konstantynowa Łódzkiego na przebudowę ok. 7 km trasy tramwajowej wzdłuż Konstantynowskiej w Łodzi i Łódzkiej oraz Jana Pawła II w Konstantynowie Łódzkim zostanie prawdopodobnie powtórzony, choć w obecnej sytuacji inflacyjnej trudno przewidzieć, czy w kolejnym przetargu oferty nie będą opiewały na jeszcze wyższe kwoty. Może to zablokować całkowicie odbudowę tramwaju z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego.