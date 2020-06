Uniejowskie Termy otwarte dla gości po trzymiesięcznej przerwie [ZDJĘCIA]

- Według nowych zaleceń możemy przyjmować do 50 procent maksymalnego obłożenia, oznacza to, że w dwóch zadaszonych częściach ośrodka możemy gościć odpowiednio 70 i 400 osób a w części otwartej 500 osób (razem blisko tysiąc osób) – poinformował nas w rozmowie telefonicznej Piotr Zapałowski, dyrektor uniejowskich term. - Oznacza to, że teraz możemy gościć więcej osób, niż pierwotnie zakładano.