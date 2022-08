W najbliższą sobotę skierniewiczan czeka drugi wyjazd z rzędu. Tym razem do beniaminka Concordii Elbląg. Zespół trenera Dawida Kroczka jest faworytem tego starcia. Dodajmy, że pierwsze sześć ligowych potyczek Unia rozegra na boiskach rywali. To dlatego, że obiekt w Skierniewicach przechodzi remont generalny. Dopiero w siódmej kolejce będzie gospodarzem spotkania, ale na obiekcie w Nieborowie. Przejdźmy do zmian kadrowych. Do drużyny przyszło 13 nowych graczy. Oto oni: Jakub Bartosiński,Bartłomiej Maćczak (obaj Sokół Aleksandrów), Filip Becht (Hutnik Kraków), Paweł Czarnecki (Ursus Warszawa), Adrian Dudziński (Motor Lublin), Filip Kępisty, Maksym Rosiński (obaj UKSSMS Łódź), Dariusz Krzysztofek (Pogoń Szczecin), Mateusz Magdziarz (Skra Częstochowa), Damian Mosiejko (Polonia Warszawa), Jakub Paciorek (Wisław Płock), Mateusz Szmyd (WM Sport), Filip Zając (Widzew Łódź). Odeszli: Bartosz Broniarek, Piotr Gierach (obaj WidokSkierniewice), Piotr Drabik (Pilica Białobrzegi), Maciej Kmiecik (Przasnysz), Andrzej Krajewski (Ursus), Miłosz Nowak (Bełchatów), Konrad Niedzielski (Widzew), Ignacy Ogłosiński (Mszczonów). ą