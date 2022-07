Unia Skierniewice przenosi się do Nieborowa. Trener zamknął kadrę na III ligę

Z powodu trwającego właśnie generalnego remontu stadionu przy ulicy Pomologicznej drużyna trenera Dawida Kroczka nie rozegra jesienią ani jednego meczu mistrzowskiego w Skierniewicach. - W pierwszych sześciu kolejkach czekają nas mecze na boiskach rywali - mówi Dawid Kroczek. - Potem mamy grać mecze jako gospodarz na boisku w Nieborowie. Jeśli zaś chodzi o przygotowania, to przebiegają bez większych zakłóceń. Co do kadry zespołu, to jest bardzo zmieniona. W ostatnim sparingu z Polonią Warszawa było jedynie trzech piłkarzy mających pewne miejsce w zespole z poprzedniego sezonu.Musi więc trochę czasu minąć, zanim drużyna się zgra i zacznie dobrze funkcjonować. Kadra ma natomiast liczyć 22 zawodników.

Ostatnim piłkarzem, który w okresie letnim został zawodnikiem Unii jest bramkarz Dariusz Krzysztofek, który w rundzie wiosennej minionego sezonu bronił barw trzecioligowej Polonii Warszawa i wystąpił w 12 meczach o ligowe punkty. Zawodnik jest wychowankiem Salosu Szczecin z którego trafił do miejscowej Pogoni. Był nawet w kadrze pierwszej drużyny, ale w ekstraklasie nie zadebiutował. Grał natomiast w trzecioligowych rezerwach. Ponadto występował w Jezioraku Załom Szczecin oraz Vinecie Wolin. Ostatni sparing przed ligą Unia gra w sobotę z Mszczonowianką. ą