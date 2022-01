Ulicą Piotrkowską przeszła Wielka Szarża. Paradę zorganizowano z okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Agnieszka Jedlińska

Na ulicy Piotrkowskiej atrakcją miała być Wielka Szarża. Niestety nie wszystko się udało. W paradzie zabrakło mażoretek, na czele szło zaledwie kilkanaście koni, zamiast co najmniej pięćdziesięciu, których opiekunowie potwierdzili swoją obecność. Atrakcją były też piękne bryczki zaprzężone w konie, zabytkowe samochody, wozy offroadowe, czy stare polonezy. Nie zabrakło strażaków z psami ratowniczymi. Niestety pogodowy armaggedon odstraszył łodzian, których była tylko garstka. Parada przeszła do placu Wolności po godz. 13 i wróciła do pasażu Schillera. Potem uczestnicy ruszyli do Manufaktury.