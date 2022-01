Ulica Piotrkowska, pasaż Schillera - to tu ma być wybudowana ażurowa kamienica

Miasto zawarło umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Bez wątpienia taka inwestycja wzbogaci ulicę Piotrkowską o unikatową atrakcję turystyczną.

- Mocno kibicuję temu projektowi. Dlatego cieszy mnie, że udało się znaleźć firmę, która podejmie się opracowania dokumentacji projektowej. Wybraliśmy doświadczonych projektantów. Jestem przekonana, że to miejsce będzie sercem pasażu Schillera, to tu będą odbywały się kameralne koncerty jazzowe i swingowe, to tu będzie całoroczny ogród gastronomiczny. To będzie wyjątkowe miejsce na mapie Łodzi, stworzymy nową atrakcję nie tylko architektoniczną, ale i kulturalną – mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi