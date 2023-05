Ulica Lipowa w Łodzi zmienia się w woonerf, czyli miejski salon. Wystartowały prace budowlane

Ulica Lipowa w Łodzi zmieni się nie do poznania

Jak informuje Urząd Miasta w Łodzi - przebudowa ulicy obejmuje 300-metrowy odcinek ulicy Lipowej od ulicy Zielonej do ulicy 6 Sierpnia. To kontynuacja rewitalizacji ulicy Lipowej w ramach programu Zielone Polesie. Zmodernizowana zostanie cała konstrukcja drogi, powstaną odwodnienie i kanał technologiczny, a na powierzchni – nowa ulica z liczną roślinnością. Wykonawca przejął plac budowy, zabezpieczył go i rozpoczął pierwsze prace demontażowe i porządkowe.

Przebudowa odcinka ulicy Lipowej to kolejny woonerf na Starym Polesiu. Miejskie podwórce istnieją już na pobliskich, równoległych do ulicy Lipowej ulicach Pogonowskiego i 28 Pułku Strzelców Kaniowskich oraz na ulicy 1 Maja.

W ramach przebudowy ulicy powstanie nowa nawierzchnia z ozdobnej kostki betonowej, wzdłuż której zostaną ułożone granitowe krawężniki. Powstanie nowa kanalizacja teletechniczna i odwodnienie pasa drogowego. Na woonerfie znajdzie się również nowe oświetlenie uliczne. Na całym odcinku przyszły wykonawca zamontuje także elementy małej architektury: ławki, kosze i stojaki rowerowe. Wzdłuż ulicy znajdzie się również ponad 700 metrów kwadratowych powierzchni czynnej biologicznie w postaci nowych nasadzeń.