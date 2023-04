Ukrywał się przed policją w kamienicy przy ul. Piotrkowskiej. W dodatku miał przy sobie narkotyki Lila Sayed

Mężczyzna został zatrzymany w kamienicy na Piotrkowskiej. Lila Sayed Zobacz galerię (2 zdjęcia)

We czwartek ok. godz. 8.30 policjanci zapukali do drzwi mieszkania jednej z kamienic przy ul. Piotrkowskiej (nieopodal katedry), w której miał przebywać poszukiwany listem gończym mężczyzna.