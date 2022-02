Ukraina zamknęła dla turystów Strefę Wykluczenia wokół Czarnobyla. Oficjalnym powodem „problemy techniczne”, ale może chodzić o Rosję Emil Hoff

Władze Ukrainy zamknęły dla turystów tzw. Strefę Wykluczenia (zonę) wokół reaktora w Czarnobylu. Być może powodem jest bliskość zony z granicą białoruską i napięta sytuacja w stosunkach z Rosją. Popularna atrakcja ma znowu zostać udostępniona 20 marca. Jowita Niemczyk, wnętrze opuszczonej szkoły w Prypeci

Ukraina ma liczne atrakcje, którymi w spokojniejszych czasach przyciągała coraz więcej turystów. Otwarci ludzie, specyficzne obyczaje, smaczna kuchnia, niskie ceny i życie nocne Lwowa czy Kijowa to oferta dla wszystkich, ale Ukraina ma też coś dla poszukiwaczy mocnych wrażeń. Od lat organizowano wycieczki turystycznego do Strefy Wykluczenia wokół reaktora atomowego w Czarnobylu. Niestety, władze Ukrainy podjęły decyzję o zamknięciu zony dla turystów do 20 marca 2022. Oficjalnym powodem są „problemy techniczne”, ale może chodzić o groźbę konfliktu z Rosją.