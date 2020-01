Ukradli tablet z jednego z łódzkich hoteli. Wszystko nagrały kamery

Policjanci otrzymali informację o kradzieży, do jakiej doszło w hotelu przy ul. Ogrodowej. W rozmowie z pracownikami ustalili, iż tablet o wartości 1800 zł znajdował się w pomieszczeniu gospodarczym. Po sprawdzeniu nagrań monitoringu okazało się, że sprawcami kradzieży są dwie osoby, kobieta i mężczyzna nie będący gośćmi hotelu. Zabrali tablet i wyszli pośpiesznie z budynku, skierowali się w stronę ulicy Legionów. Policjanci rozpoczęli poszukiwania. Już po kilkunastu minutach zatrzymali 40-letnią kobietę i jej 36-letniego kompana. Od obojga czuć było woń alkoholu. Mężczyzna przyznał się do kradzieży, jednocześnie poinformował, że skradziony tablet oddał na przechowanie koledze. Tym kolegą okazał się poszukiwany listem gończym 34-latek, który za poprzednie przewinienia wkrótce trafił do więzienia. Teraz odpowie za paserstwo, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Natomiast złodziejski duet usłyszy zarzuty kradzieży, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. W przeszłości wszyscy byli wielokrotnie notowani. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z I Komisariatu Policji KMP w Łodzi.