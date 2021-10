Uczta dla oka i dla podniebienia - I Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny im. Zbigniewa Kopyckiego w łódzkim Gastronomiku

Uczta dla oka i dla podniebienia

Terrina z soczewicy na puchu chrzanowym podana z puree kalafiorowym zamkniętym w chrupiącej otoczce, w towarzystwie palonego carpaccio z buraka i dyni oraz chrustem ziemniaczanym czy pierożki „samosa” z soczewicą, ciecierzycą i kozim serem na rukolowym puree z zielonego groszku i bobu, zwieńczone sosem holenderskim z aquafaby i czarnym sezamem - to nie dania z karty wegetariańskiej restauracji. Jeszcze nie, ale w przyszłości – kto wie? Bo ich autorzy to uczniowie szkół gastronomicznych. W miniony czwartek przyjechali wraz ze swoimi nauczycielami – opiekunami, do Łodzi z całej Polski, by zmierzyć się w finale pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego im. Zbigniewa Kopyckiego pn. „Kuchnia roślinna”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Gastronomicznych „Gastronomik” przy ul. Sienkiewicza w Łodzi.