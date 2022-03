Uczniowie wrócili do szkół - nie wszystkie dzieci z Ukrainy się odliczyły

Nie wszystkie dzieci z Ukrainy się odliczyły

Uczniowie wrócili do szkół

Powrotowi do nauki stacjonarnej po feriach towarzyszy wiele emocji, związanych z wojną na Ukrainie. Uczniowie z tego kraju, których rodzice już wcześniej się u nas osiedlili, są niemal w każdej łódzkiej szkole (łącznie jest ich ponad 750). Wczoraj witani byli szczególnie serdecznie. Nie wszędzie jednak wszyscy się odliczyli. Nauczyciele próbują ustalić, co się z nimi dzieje.

- Z 21 naszych ukraińskich uczniów, nie wróciło czworo – mówi Jolanta Krześlak z łódzkiego Gastronomika. - Piszemy do nich. Wychowawcy są uczniami z Ukrainy w stałym kontakcie. Wszyscy mają też u nas opiekę pedagoga. Poza tym mamy propozycję zakwaterowania dla rodzin z Ukrainy, zbieramy dary…

W Technikum nr 3 z 37 uczniów Ukraińców, odliczyło się 20. O niektórych z nieobecnych wychowawczy wiedzą, że zostali w ojczyźnie, by walczyć.