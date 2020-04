Ucieczka przed policją zakończona wypadkiem i pirat mknący 140 km/h

Weekendowy rekordzista

30-latek kierujący oplem został przyłapany na ul. Aleksandrowskiej. Pędził z prędkością 140 km/h, w miejscu, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. W trakcie interwencji wyszło na jaw, że łodzianin nie posiada i nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Za popełnione wykroczenia funkcjonariusze ukarali mężczyznę dwoma mandatami karnymi na łączną kwotę 1000 zł. Pojazd, którym poruszał się 30-latek, został odholowany na parking strzeżony.

Pijany uciekinier spowodował wypadek

W sobotę na al. Piłsudskiego policjanci z grupy SPEEDnamierzyli mercedesa, który przy dozwolonej prędkości 60 km/h jechał z prędkością 111 km/h. Siedzący za jego kierownicą mężczyzna zignorował wezwanie policjantów do zatrzymania się i zaczął uciekać patrolowi. Policjanci ruszyli za nim w pościg ulicami Starego Widzewa. W pobliżu skrzyżowania ulic Kopcińskiego i Narutowicza, jadący mercedesem zignorował czerwone światło i doprowadził do zderzenia z oplem jadącym ulicą Narutowicza w kierunku centrum. W wyniku wypadku 3 osoby podróżujące oplem trafiły do szpitala.