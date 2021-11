U siebie jesteśmy mocni - twierdzi trener środowego rywala ŁKS

Początek starcia o godzinie 18. – U siebie jesteśmy mocni i chcemy pokazać w meczu z ŁKS - mówi Ivan Djurdjevic, trener Chrobrego . - Oddalamy się od tego, co jest na dole tabeli i powoli spoglądamy na to, co na górze, ale najważniejsza jest pokora.

W ŁKS, o czym informowaliśmy nie wystąpi pauzujący za żółte kartki Jan Sobociński. Szkoleniowiec gospodarzy też nie może liczyć na wszystkich swoich zawodników. Robert Mandrysz ma na koncie cztery żółte kartoniki. Urazy leczą Mateusz Bochnak i Oliver Praznovsky. Do kadry, po przerwie spowodowanej izolacją, wrócił Michał Michalec. Dodajmy, że ełkaesiacy na mecz w Głogowie wyruszyli we wtorkowe popołudnie.

Przypominamy, że w najbliższą sobotę (4 grudnia) ełkaesiacy rozegrają ostatni w tym roku mecz ligowy. Na stadionie przy alei Unii 2 spotkają się z Puszczą Niepołomice (15). Rozpoczęła się już sprzedaż wejściówek na to spotkanie. Można je nabyć w systemie internetowym, pod adresem internetowym bilety.lkslodz.pl. Posiadacze karnetów na rundę jesienną sezonu mogą wejść na to sobotnie spotkanie na dotychczasowych zasadach. Działacze ŁKS zapraszają na ten mecz zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych oraz szkółek piłkarskich wraz z opiekunami. Przygotowano dla nich specjalne bezpłatne bilety. Kontakt pod adresem mailowym [email protected]

W klubie z alei Unii 2 podsumowano jesiennej występy rezerw prowadzonych przez Marcina Matysiaka i Radosława Pęciaka. Łodzianie byli beniaminkiem grupy pierwszej III ligi. W 18 jesiennych i jednym wiosennym meczu „rezerwiści” zdobyli 23 punkty. Na taką zdobycz złożyło się sześć zwycięskich i pięć remisowych potyczek. Było też osiem porażek.Najwięcej goli dla ŁKS II w III lidze strzelił Aleksander Ślęzak - 9. Sześć bramek zdobył Łukasz Dynel, po 3 Mateusz Jastrzembski (wszystkie w starciu pierwszej kolejki run dy wiosennej z Ursusem Warszawa) oraz Maciej Radaszkiewicz. Dwa gole mają na swoim koncie Samu Coral oraz Michał Karlikowski. Za to najwięcej meczów ligowych i pucharowych w rezerwach zaliczyli Łukasz Dynel i Artur S ójka - po 21. Drugi zespół był przepustką do pierwszoligowej drużyny z alei Unii 2 dla Oskara Koprowskiego, Mieszko Lorenca, Damiana Nowackiego oraz Macieja Radaszkiewicza. ŁKS II udanie rywalizował w Pucharze Polski na szczeblu okręgu łódzkiego. Drużyna awansowała bowiem do wiosennego finału wojewódzkiego, w którym wystąpi osiem drużyn. Przypominamy, że triumfator pucharowej batalii na szczeblu wojewódzkim awansuje do rozgrywek ogólnopolskich i nagrodzony zostanie przez ŁZPN 40 tysiącami złotych. ą