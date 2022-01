Tysiące Wojowników Maryi na ulicach Łodzi. Przyjechali z całej Polski ZDJĘCIA

Sobotni zlot Wojowników Maryi to w świecie katolików wydarzenie rangi krajowej, a dla członków tej wspólnoty pierwsze ogólnopolskie w 2022 r.. W Polsce jest ich 5 tys., a do Łodzi przybyła ich znakomita większość. Wojowników witał przed kościołem Parafii św. Alberta Chmielowskiego na Widzewie Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej. Kilkutysięczny pochód mężczyzn z różańcami w dłoniach ruszył spod kościoła około godz. 10., cel to Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Jasnogórskiej, też na Widzewie, gdzie odbywa się msza ś. i adoracja z medytacją maryjną. Oficjalnie każdy taki przemarsz Wojowników nosi nazwę "procesja wynagradzająca z różańcem". Wojownicy Maryi sami o sobie mówią, że żarliwą, codzienną modlitwą walczą ze złem, grzechem, ale też własnymi niedoskonałościami. Nie tylko się modlą, zgłębiają także nauki Kościoła Katolickiego.

To bractwo, do którego mogą należeć wyłącznie mężczyźni między 18 a 50 rokiem życia, m.in. dlatego, że jego nauki przygotowują do przyszłej roli mężów i ojców, wejście do wspólnoty podzielone jest zaś na pięć etapów: obecność i formacja, przygotowanie, braterska rozmowa, a ostatni to tzw. Pasowaniem Mieczy, które odbywa się raz w roku.