Tysiące Wojowników Maryi na ulicach Łodzi. Na zlot przyjechali z całej Polski

Zlot Wojowników Maryi w Łodzi

Sobotni zlot Wojowników Maryi to w świecie katolików wydarzenie rangi krajowej, a dla członków tej wspólnoty pierwsze ogólnopolskie w 2022 r.. W Polsce jest ich 5 tys., a do Łodzi przybyła ich znakomita większość. Wojowników witał przed kościołem Parafii św. Alberta Chmielowskiego na Widzewie Ireneusz Pękalski , biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej.

Szatan boi się ludzi radosnych

To bractwo, do którego mogą należeć wyłącznie mężczyźni między 18 a 50 rokiem życia, m.in. dlatego, że jego nauki przygotowują do przyszłej roli mężów i ojców, wejście do wspólnoty podzielone jest zaś na pięć etapów: obecność i formacja, przygotowanie, braterska rozmowa, a ostatni to tzw. Pasowaniem Mieczy, które odbywa się raz w roku.