Tysiące łodzian przeszło ul. Piotrkowską w orszaku Trzech Króli. Wystąpił zespół Zakopower

W południe, po rocznej przerwie spowodowanej covidem, spod kościoła Zesłania Ducha Świętego przy pl. Wolności ruszył barwny orszak Trzech Króli. Otwierała go grupa aniołów z białymi flagami.

Za nimi jechał zabytkowy samochód MPK i paradowali na koniach strażnicy miejscy. W tym roku nietypowo, w role króli wcielili się mało znani łodzianie. Baltazarem, królem afrykańskim był Ireneusz Rolewski, wychowanek domu dziecka, który maszerował z wielbłądem. Królem europejskim, Kacprem, był Jarosław Maćkiewicz, wiceprezes Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci „Łupkowa” jadący powozem. W roli Melchiora, króla azjatyckiego, wystąpił Krystian Górowski, mężczyzna z zespołem Downa.

Po nabożeństwie odprawionym przez arcybiskupa Grzegorza Rysia wszyscy królowie wygłosili swoje przemowy i ruszył orszak, który zatrzymał się przy ul. Jaracza, by wysłuchać chóru dziecięcego przebranego w stroje aniołów, który śpiewał w rytmach południowoamerykańskich. Kolejny przystanek był przy ul. Tuwima, gdzie grupa przebranych na czarno aniołów kusiła wszystkimi grzesznymi przyjemnościami nawołując, by się do nich przyłączyć.