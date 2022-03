Tylko dla pań – festiwal urody w Manufakturze. Na bezpłatny makijaż były kolejki

Podczas festiwalu prezentowały się marki związane z branżą kosmetyczną - zdrowiem i urodą. Były ciekawe porady i darmowe szkolenia makijażu, ale także badania skóry i włosów, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem pań. Do stanowisk takich marek jak Douglas, Hebe, Now Brow, Yves Rocher, Bath&Body Works, The Body Shop ustawiały się nawet kilkunastoosobowe kolejki. W niektórych stali panowie… trzymając miejsce dla swoich partnerek.

Imprezę poprowadziły niezwykle energiczne Siostry ADiHD - Ilona i Milena Krawczyńskie.

W programie tegorocznej edycji będzie można było wziąć w udział w pokazach, metamorfozach z udziałem wizażystek Manufaktury zakończonych sesją zdjęciową, warsztatach i szkoleniach z makijażu i trychologii. Warsztaty dla pań dotyczyły nauki kreski na powiece, konturowania na sucho i jak używać prawidłowo korektora.