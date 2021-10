Tylko co piąty Polak jest zadowolony ze swojej pracy. Nie przybywa jednak chętnych do zakładania własnej firmy

Polacy negatywnie oceniają aktualne warunki do założenia własnej firmy. Wśród wymienianych powodów niechęci badani wskazywali na wysokie koszty i zbyt dużo formalności związanych z prowadzeniem własnej działalności. Co ciekawe jednocześnie z obecnej formy zatrudnienia zadowolonych jest niespełna 20 proc. dorosłych Polaków.

Zgodnie z badaniem ,,Własny biznes’’ Polacy, którzy są skłonni do założenia własnej firmy najchętniej chcieliby prowadzić biznes w obszarze usług (blisko 32% wskazań), produkcji (18%), stacjonarnego sklepu (12%), doradczym (11%) oraz freelancingu (11,6%). Niewiele osób jest zainteresowanych biznesem w modelu e-commerce. Jak wynika z badania przeprowadzonego w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy tylko 20% Polaków jest skłonna do założenia własnej firmy w tym momencie. Co ciekawe, z obecnej formy zatrudnienia jest zadowolonych jedynie 18,5% Polaków. Polacy negatywnie oceniają aktualne warunki do założenia własnej firmy. Wśród wymienianych powodów niechęci Polacy wskazywali na wysokie koszty (24%) i zbyt dużo formalności (19%) związanych z prowadzeniem własnej działalności, a także planowane zmiany w podatkach dla przedsiębiorców wynikające z Polskiego Ładu (według 12,5% badanych) oraz ryzyko ograniczeń dla przedsiębiorców wywołanych pandemią. Czy takie okoliczności sprzyjają założeniu własnego biznesu?

Własny biznes mało atrakcyjny

Aż 54% Polaków aktualnie nie jest skłonnych do założenia własnej firmy, a 21% nawet nie wie czy chciałoby założyć firmę, zaś 4% prowadzi już działalność. Według 31% respondentów najbardziej zniechęca brak pomysłu na biznes, jak również zbyt duże ryzyko niepowodzenia (30%) oraz brak znajomości zasad prowadzenia biznesu (27%). Jest na to jednak sposób – zgodnie z badaniem wśród przedsiębiorców w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy blisko 32% uważa, że franczyza jest sprawdzonym pomysłem na biznes.

Zgodnie z badaniem ,,Własny biznes’’ Polacy, którzy są skłonni do założenia własnej firmy najchętniej chcieliby prowadzić biznes w obszarze usług (blisko 32% wskazań), produkcji (18%), stacjonarnego sklepu (12%), doradczym (11%) oraz freelancingu (11,6%). Niewiele osób jest zainteresowanych biznesem w modelu e-commerce, na który wskazało tylko 8% badanych, a także modelem franczyzowym (5%).

E-commerce jest stosunkowo młodą gałęzią gospodarki, zaś franczyza to tak naprawdę gotowy pomysł na biznes, który sprawdza się u wielu innych. Dlaczego więc wciąż nie jest to atrakcyjny model? Szczególnie w kontekście tego, że Polaków do założenia własnej firmy zniechęca brak pomysłu na biznes i duże ryzyko niepowodzenia.

Dla ostrożnych - franczyza

Zalet modelu franczyzowego jest wiele – według badania blisko 32% przedsiębiorców uważa, że największą korzyścią jest możliwość pracy pod znanym szyldem, znaną marką (51,5%). Na zapewnione wsparcie marketingowe wskazuje 39,5% badanych. Najczęściej wymieniane zalety modelu franczyzowego to również lepsze warunki współpracy z kontrahentami i dostawcami (blisko 39% wskazań), dostęp do wiedzy i szkoleń (36%), wsparcie finansowe od franczyzodawcy (27%) oraz silniejsza pozycja konkurencyjna (26,5%), a także know-how dotyczące sposobu prowadzenia biznesu (14,5%). Dla blisko 12,5% franczyza stanowi większą stabilność biznesu.

Każdy model biznesowy ma swoje niedoskonałości. Prowadzenie biznesu w formie franczyzy wiąże się, dla blisko 72% badanych, z odpowiedzialnością zbiorową. Często pojawia się także obawa przed upadkiem franczyzodawcy oraz ograniczeniem swobody działania.

- Na rynku funkcjonują różne modele franczyzy, a franczyzodawcy określają własne standardy współpracy. W Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan dostarczamy zrzeszanym przedsiębiorcom niezbędne narzędzia do rozwoju biznesu, jednocześnie nie ograniczając ich kreatywności i samodzielności. Aktywna postawa franczyzobiorców w połączeniu z korzyściami dostarczanymi przez sieć przyczynia się do wspólnego sukcesu. Silna i rozpoznawalna marka franczyzowa zapewnia poczucie bezpieczeństwa i potrzebne wsparcie w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Z mojego doświadczenia i obserwacji uważam, że Polacy są przedsiębiorczym narodem, który radzi sobie z wyzwaniami. – mówi Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding. Model franczyzowy jest odpowiedzią na powody, dla których Polacy obawiają się założenia własnej firmy. Franczyza to tak naprawdę gotowy pomysł na biznes z mniejszym ryzykiem niż budowanie firmy od zera.

