Tygodniowy przegląd prasy (Łódź, 10.10-16.10.2021), poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Przegląd tygodnia Łódź od 10.10 do 16.10.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Piątek i sobota upłynęły w Manufakturze pod znakiem mody. Po pandemicznej przerwie znów odbyła się lubiana impreza Manufaktura Fashion Week. Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem „natural beauty”.

Aż 309 samochodów padło łupem złodziei samochodowych, którzy grasowali w tym roku na łódzkich osiedlach. I choć liczba kradzieży samochodów w naszym mieście w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie, to zatrważający jest fakt, że od stycznia do końca września średnio codziennie ktoś tracił auto! Najgorsze, że policja odzyskała co czwarte z nich...