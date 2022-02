Tygodniowy przegląd prasy 13.02.2022: Łódź, 6.02-12.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Przegląd tygodnia: Łódź, 13.02.2022. 6.02 - 12.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W czwartek (10 lutego) przy ul. Bratysławskiej doszło do dosyć poważnej awarii wodociągowej. Z relacji mieszkanki wiemy, że woda, która w wyniku usterki wypłynęła na ulicę sięgała powyżej kostek, co zdecydowanie utrudniało poruszanie się w tamtej okolicy. Co było powodem tak poważnej awarii?

Pasaż Schillera, według opinii wielu łodzian trochę zaniedbany, doczeka się przebudowy. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót.

Za nieco ponad sześć tygodni odbędzie się szósty przetarg na sprzedaż łódzkiej Sukcesji. Cena wywoławcza wynosi 75 mln zł i jest o 51 mln zł niższa od tej z pierwszego przetargu. Do syndyk centrum zgłaszają się osoby, które są zainteresowane kupnem Sukcesji.