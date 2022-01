Tygodniowa prognoza pogody w Łodzi. Jaka pogoda będzie w Łodzi od 18 stycznia? Czy będzie cieplej?

Łódź: prognoza pogody na wtorek 18.01.2022 do 25.01.2022. Jaka pogoda będzie w Łodzi? Tygodniowa prognoza pogody w Łodzi. Czy będzie cieplej?

Pogoda w Łodzi we wtorek 18.01.2022

Wtorek w Łodzi zapowiada się przeważnie słonecznie, temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma osiągać do 2°C. Wiatr północno-zachodni wiejący z prędkością 21 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 20%. W nocy natomiast temperatura może spaść do -2°C.

Pogoda w Łodzi w środę 19.01.2022

W środę zachmurzenie będzie dosyć duże. Temperatura natomiast sięgnie 3°C. Wiatr zachodnio-południowy o maksymalnej prędkości 20 km/h. Temperatura odczuwalna może sięgać -5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 20%

Pogoda w Łodzi w czwartek 20.01.2022

W czwartek występować będzie duże zachmurzenie z lekkimi opadami śniegu, temperatura w najcieplejszym momencie dnia będzie sięgać 1°C, jednak w nocy może spaść aż do -6°C. Wiar zachodni z maksymalną prędkością do 32 km/h. Odczuwalna temperatura w czwartek może wynosić nawet -9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów to aż 80%.

Pogoda w Łodzi w piątek 21.01.2022

W piątek pogoda nieco się pogorszy, ponieważ słupki rtęci będą wskazywać -1°C w najcieplejszym momencie dnia. W nocy temperatura może spaść nawet do -5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów będzie wynosić 40%. Maksymalna prędkość zachodnio-północnego wiatru może wynosić do 30 km/h.

Pogoda w Łodzi w sobotę 22.01.2022

W sobotę temperatura osiągnie 0°C, natomiast w nocy można się spodziewać spadku do -4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 50%, wiatr zachodnio-północny o maksymalnej prędkości do 18 km/h. Odczuwalna temperatura może wynosić -9°C

Pogoda w Łodzi w niedzielę 23.01.2022

W najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 2°C, w nocy natomiast temperatura może spać do 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 40%. Przewidywany jest zachodni wiatr o maksymalnej prędkości do 18 km/h.

Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C.

Pogoda w Łodzi w poniedziałek 24.01.2022

W poniedziałek temperatura w Łodzi będzie wynosiła maksymalnie 2°C. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do -2°C. Prawdopodobieństwo opadów jest dosyć duże, a wynosi ono 60%. Można spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Wiatr zachodni.

Pogoda w Łodzi we wtorek 25.01.2022

Wtorek zapowiada się częściowo słonecznie z przelotnymi opadami. Termometry będą osiągać maksymalnie 2°C, jednak w nocy temperatura może spaść do -3°C. We wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 32km/h. Wiatr północno-zachodni.

