Tygodniowa prognoza pogody na początek czerwca. Prognoza pogody na weekend 2 - 4 czerwca

Tygodniowa prognoza pogody do niedzieli 4 czerwca

Środek tygodnia w całym kraju słoneczny, a ponowne opady i to już prawie w całym kraju spodziewane są w piątek i niedzielę. Rankiem nadal miejscami będzie chłodno, zwłaszcza na północy i wschodzie, za sprawą napływającej z północy masy powietrza polarnego morskiego.

Prognoza pogody na wtorek 30 maja

We wtorek w niemal w całym kraju przewaga słońca. Umiarkowane i duże zachmurzenie prognozowane jest jedynie w regionach podgórskich i na krańcach wschodnich. W południowo-wschodniej części kraju ponownie burze z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C, chłodniej tylko w górach i na północy Polski, od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.