Tych ziół unikaj latem zwłaszcza, gdy chcesz się opalać. 11 ziół fotouczulających, które zwiększają wrażliwość na promieniowanie słoneczne

Fotodermatozy to trudna nazwa określająca grupę schorzeń wynikających z nadwrażliwości skóry na działanie promieni słonecznych. Ich przyczyną są nieprawidłowości metaboliczne lub genetyczne (na które nie mamy wpływu), a także tzw. czynniki egzogenne (inaczej: zewnętrzne). Wśród nich wymianie się zioła, leki oraz kosmetyki. Istnieje dosyć duża grupa ziół, bardzo powszechnie stosowanych w celach leczniczych, które uwrażliwiają skórę na działanie słońca. Podpowiadamy, jakich ziół o działaniu uwrażliwiającym na słońce szukać w stosowanych lekach, suplementach diety, maściach i kosmetykach pielęgnacyjnych oraz szafeczce z ziołami do zaparzenia. Lepiej zrezygnować z ich stosowania latem, gdyż może to skończyć się poważnym uszkodzeniem skóry po słonecznej kąpieli.

