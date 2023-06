Tych przestępców z Łódzkiego rozpoznasz po tatuażach i znakach szczególnych. LISTY GOŃCZE CZERWIEC 2023

Tatuaże mówiące o profesji przestępcy najczęściej wykonywane są na prawej dłoni pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Przestępcy wykorzystują te znaki do wzajemnej komunikacji - przy podaniu ręki na powitanie od razu rozmówca wie, z kim ma do czynienia. Ten sam symbol wytatuowany np. na twarzy może już oznaczać zupełnie co innego.

Osadzeni portret Stalina tatuowali sobie na piersi. Robili to nie z miłości do wodza ZSRR, ale liczyli na to, że żołnierze z plutonu egzekucyjnego nie będą strzelać do wizerunku wodza.

Często więzienne tatuaże symboliczne przedstawiają motywy zwierzęce, roślinne czy ludzkie. niezwykle popularne są tatuaże przedstawiające: kata, węża, czy różę z kolcami. Wielu osadzonych tatuuje sobie sentencje lub skróty. Coraz modniejsze stają się w tatuaże w języku angielskim: