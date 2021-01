Tych maszyn, samochodów i rowerów poszukują policjanci w Łódzkiem. Zobaczcie, co zniknęło w waszych miejscowościach

Przepadły bez śladu

Na stronie łódzkiej policji na bieżąco publikowane są przedmioty, których policjanci poszukują w ramach prowadzonych czynności. Wśród nich nie brakuje pięknych aut, maszyn rolniczych i oczywiście rowerów. Każdy przedmiot znajdujący się w tej sekcji jest opatrzony indywidualnym opisem, wraz z informacją jak można skontaktować się z odpowiednią jednostką Policji, która w konkretnej sprawie prowadzi czynności poszukiwawcze. Przedmioty zostały zakwalifikowane w ramach czterech kategorii: Biżuteria i dzieła sztuki, elektronika, motoryzacja i maszyny, a także różne.

Dzisiaj zachęcamy Państwa do przejrzenia kategorii motoryzacja i maszyny. Zobaczcie, jaki sprzęt przepadł bez śladu. Sprawdźcie, w jakich stało się to okolicznościach. W naszej galerii zobaczycie, co zniknęło z waszych miejscowości.