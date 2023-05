Twarożek „Mój Ulubiony” z Wielunia ma cztery nowe smaki. Zaglądamy za kulisy produkcji pysznego serka WIDEO, ZDJĘCIA

Serek produkowany przez Spółdzielnię Dostawców Mleka od lat podbija podniebienia konsumentów w całym kraju. Możliwości jego zastosowania w kuchni zarówno na słodko, jak i na słono, jest wiele.

- Twarożek we wszystkich wersjach to obecnie ponad 40 proc. całej produkcji – mówi Marek Kapica, prezes Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu. - Konsumenci są coraz bardziej świadomi, czytają etykiety i szukają produktu jak najbardziej zbliżonego do naturalnego. Dzięki temu, że skład jest bardzo prosty, czyli żywe kultury bakterii, śmietanka oraz naturalne składniki smakowe, „Mój Ulubiony” wyróżnia się na rynku i jest doceniany przez klientów.