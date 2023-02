Turniej brydżowy w Sieradzu. O puchar starosty walczą Polacy, Bułgarzy i Litwini ZDJĘCIA

- To otwarty turniej teamów, a jednocześnie ósma edycja Pucharu Starosty Sieradzkiego - mówi Jarosław Łaszczuk, jeden z organizatorów zmagań brydżowych. - Turniej ma rangę ogólnopolską. Mamy 24 teamy z całej Polski, w tym dwa zagraniczne - z Litwy i Bułgarii. W sumie jest 103 zawodników. Są przedstawiciele od lig okręgowych, po ekstraklasę z całej Polski. Dodam, że województwo łódzkie jest dość silnym ośrodkiem brydżowym w Polsce, choć są prężniejsze ośrodki. My mamy kłopot z młodzieżą, bo małe jest zainteresowanie choćby ze strony szkół średnich. Niewielu przychodzi do nas młodych ludzi. Może nasz sport nie jest widowiskowy, ale pozwala osiągnąć wyższy poziom nie tylko intelektualny, ale również psychiczny. W województwie łódzkim mamy cztery drużyny pierwszoligowe i około ośmiu rywalizujących w lidze drugiej. Prowadzimy też rozgrywki trzecioligowe, czyli wojewódzkie.