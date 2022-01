Turcja zmienia nazwę. W 2022 r. już nie Turkey, tylko Turkiye

Turcja zmienia nazwę. Zamiast indyka - Turkiye

Do niedawna Turcja po angielsku nazywała się Turkey. To szlachetna nazwa, mająca korzenie w starofrancuskim Turquie i wywodząca się z łacińskiej Turchia, czyli „Kraina Turków”. Tak się jednak niefortunnie składa, że słowo to po angielsku oznacza także „indyk”, co mogło budzić wesołość u co mniej zorientowanych w geografii turystów, którzy nagle dowiadywali się, że mogą polecieć na wakacje do jakiegoś indyka.

Jak twierdzą władze Turcji, zmiana nazwy kraju podyktowana jest jednak nie zabawnymi konotacjami w angielszczyźnie, tylko chęcią sprawienia, by lepiej oddawała narodowego ducha i kulturę obywateli. To narodowy rebranding, mający sprawić, by Turcja w umysłach turystów i dyplomatów stała się bardziej turecka.