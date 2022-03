Tunel średnicowy w Łodzi. Stacja Łódź Polesie powoli wychodzi z ziemi... Za około miesiąc dotrze tu Katarzyna

Coraz wyraźniej widać w terenie powierzchniową część budowli, która w przyszłości będzie podziemną stacja kolejową Łódź Polesie, zlokalizowaną w pobliżu Centrum Handlowego Manufaktura. Zakończono tu już budowę ścian szczelinowych wylewanych ze zbrojonego betonu, obecnie kończy się wybieranie gruntu z najniższego poziomu. Oznacza to, że za kilka tygodni konstrukcja podziemnej stacji będzie gotowa.

Za około miesiąc dotrze do niej maszyna drążąca dwutorowy tunel z Kozin do Dworca Fabrycznego. Obecnie jest ona pod parkingiem Manufaktury od strony ulicy Karskiego i w tempie ok. 3-4 metrów na dobę zmierza w kierunku stacji Łódź Polesie. Gdy się do niej zbliży, przewierci się przez jedną ze ścian szczelinowych i wejdzie do pustej wówczas przestrzeni na najniższym poziomie budowli. Przejdzie tam kontrolę i konserwację, a następnie bez wyjmowania na powierzchnię ruszy dalej, wiercąc kolejny fragment tunelu w kierunku Łodzi Fabrycznej pod ulicami Mielczarskiego, Gdańską i Wólczańską.