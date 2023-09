Tu i Teraz - program nie tylko polityczny. Gościem Piotr Samsika jest Piotr Adamczyk Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Samsik

Tu i Teraz - nowy program Dziennika Łódzkiego, Expressu Ilustrowanego oraz serwisów Naszego Miasta. Redaktor Naczelny Piotr Samsik zaprasza na rozmowy nie tylko z politykami, w których nie brakuje ciekawych, ale również kontrowersyjnych pytań. Zapraszamy do oglądania codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 17.17. Gościem wtorkowego odcinka programu jest Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk, kandydat do senatu z okręgu 24.