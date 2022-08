Trzy wygrane to za mało! Fani ŁKS liczą na punkty z Puszczą

W środę drużyna Kazimierza Moskala stanie przed szansą na czwarty triumf w rzędu. Na stadion im. Władysława Króla zawita Puszcza Niepołomice, która nadspodziewanie dobrze rozpoczęła sezon.Ekipa trenera Tomasza Tułacza, który prowadzi zespół od 13 sierpnia 2015 roku i jest najdłużej pracującym szkoleniowcem w I lidze, także ma na koncie dziewięć punktów. W poprzedniej kolejce pokonała na swoim boisku beniaminka z Chojnic 3:2 (2:1). Ełkaesiacy także triumfowali 3:2 (2:0), ale w Głogowie z Chrobrym.Dodajmy jeszcze, że obie drużyny mają identyczny bilans bramkowy, strzeliły po sześć goli, a straciły po pięć. Większą szanse na zwycięstwo ma, naszym zdaniem, zespół gospodarzy. Tak też uważa kapitan łodzian MaciejDąbrowski. – Ta drużyna ma duży potencjał - mówi. - Jeśli wygrywasz mecz po meczu, pewność siebie wzrasta. Nie patrzę jednak na to, że to jest seria. Chcemy po prostu, żeby każdy kolejny mecz był tym najważniejszym, a teraz liczy się tylko środowe starcie z Puszczą Niepołomice.

Jeśli chodzi o sytuację kadrową przed jutrzejszym spotkaniem, to wszystko wskazuje, że do bramki wróci Dawid Arndt, który z powodów zdrowotnych nie wystąpił w Głogowie i zastąpił go Marek Kozioł. Nikt z ełkaesiaków nie narzeka na uraz, żaden też nie musi pauzować z powodu kartek.

Środowe starcie z Puszczą poprowadzi sędzia Sylwester Rasmus. Na liniach wspomagać go będą Arkadiusz Kamil Wójcik oraz Paulina Baranowska, zaś sędzią technicznym będzie łódzki arbiter Paweł Pskit. Za VAR odpowiadać natomiast będą Damian Kos i Bartosz Heinig.

Środowe starcie będzie siódmym oficjalnym meczem obu ekip o punkty. Bilans tych potyczek jest korzystny dla ełkaesiaków, którzy wygrali cztery mecze, Puszcza jedno. Raz był remis. Bilans bramkowy to 10-8 dla łodzian. Dodajmy, że trzy ostatnie spotkania pierwszoligowe ekipa z alei Unii rozstrzygnęła na swoją korzyść. Strzeliła w tych meczach siedem goli, tracąc zaledwie dwa. Bilety na starcie z Puszczą dostępne są już w internetowym systemie sprzedaży (bilety.lks.pl) oraz kasach stacjonarnych od strony alei Unii. ą

i liga

Piąta kolejka. Wtorek (9 sierpnia): Odra Opole - Sandecja Nowy Sącz (godz. 18), Wisła Kraków - GKSKatowice (20.30). Środa (10 sierpnia): ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice (20.30), Resovia Rzeszów - Arka Gdynia (18). Czwartek (11 sierpnia): Chojniczanka Chojnice - Stal Rzeszów (18), Bruk-Bet Termalika Nieciecza - Chrobry Głogów (18), Ruch Chorzów - Górnik Łęczna (20.30).