Trzy sparingi Rycerzy Wiosny w Turcji

Pierwszy mecz kontrolny w Turcji łodzianie mają rozegrać 25 stycznia ( środa) z Austriakami z FC AdmirayWacker Mödling. To drużyna zajmująca obecnie dziewiąte miejsce w tabeli tamtejszej II ligi. Trzy dni po spotkaniu z Austriakami (28 stycznia) podopieczni trenera Kazimierza Moskala zamierzą się z z Worskłą Połtawa i będzie to już kolejna sparingowa konfrontacja naszego zespołu z siódmym obecnie zespołem ukraińskiej ekstraklasy. W trakcie poprzednich zgrupowań w Side zmierzyli się z tą drużyną dwukrotnie. W 2020 roku był remis3:3 (gole Adama Ratajczyka, Macieja Dąbrowskiego i Pirulo), a w 2022 roku zespół z alei Unii 2 wygrał 1:0 po bramce Mateusza Kowalczyka. Ostatnim sparingowym rywalem łodzian w Turcji będą Rumuni z FK Csikszereda Miercurea Ciuc. Drużyna z południowo-wschodniej części Siedmiogrodu. Obecnie FK zajmuje siódme miejsce na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Rumunii.

Zanim jednak Rycerze Wiosny wylecą do Turcji czekają ich dwa mecze kontrolne w Polsce. 14 stycznia z trzecioligowcami z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, natomiast 18 z drugoligowcami z Pogoni Siedlce.