Trwają rozmowy w sprawie przejęcia ŁKS. Zamiast KSZO będzie Znicz

Według informacji portalu meczyki.pl, Philip Platek ma pozostać w Łodzi co najmniej do czwartku. Oprócz spotkania z władzami miasta ma także obejrzeć trening zespołu trenera Kazimierza Moskala. Nieoficjalnie mówi się, że rodzina Platków na początek zainwestować ma w ŁKS około 15 milionów złotych oraz przejąć pakiet większościowy akcji.

Warto przy okazji przypomnieć, że rodzina Platków przejęła włoską Spezię za około 24 miliony euro. W drużynie Serie A grają między innymi reprezentanci Polski Bartłomiej Drągowski, Arkadiusz Reca czy Jakub Kiwior. Niebawem do drużyny dołączyć ma Szymon Żurkowski. Biznes piłkarski w rodzinie Plateków to nic nowego. W przeszłości inwestowali bowiem w duńskim klubie Sonderjyske oraz portugalskim Casa Pia.

Niedawno Tomasz Salski, sternik klubu z alei Unii 2 poinformował publicznie, że to właśnie Platkowie będą nowym inwestorem w klubie, którego seniorska drużyna otwiera pierwszoligową tabelę i jest o włos od powortu do ekstraklasy. Rozmowy mają być sfinalizowane na przełomie lutego i marca.

Przejdźmy tymczasem do aspektów czysto sportowych. Łodzianie trenują na obiektach klubowych. Mają zajęcia na boisku oraz siłowni. Klub nie zasypia też gruszek w popiele jeśli chodzi o sprawy transferowe. Blisko tego aby zostać ełkaesiakiem jest Milan Spremo, który przechodził testy w ŁKS, a wcześniej rozwiązał umowę z bośniackim Borac Banja Luka i jest wolnym zawodnikiem.

To nie wszystko jeśli chodzi o sprawy transferowe. Według portalu Weszło, ŁKS zainteresowany jest także Angelo Teveirą. To z kolei zawodnik, występujący ostatnio w młodzieżowym zespole Farense. Seniorzy tego klubu rywalizują w tamtejszej II lidze. 22-letni skrzydłowy rozegrał natomiast w trwającym obecnie sezonie 10 meczów, strzelając w nich jednego gola. Warto też dodać, że Angelo Teveira ma na koncie trzy mecze w seniorach swojego klubu.

Na razie natomiast cicho jeśli chodzi o ewentualne rozstania z ŁKS. Nie będzie zaplanowanego na sobotę (14 stycznia) sparingu z KSZO Ostrowiec. Zamiast tego meczu ełkaesiacy zmierzą się dzień wcześniej na boisku przy Minerskiej ze ZniczemPruszków (13). ą