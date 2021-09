Trwają Rekolekcje Dziewic i Wdów Konsekrowanych ZDJĘCIA

Wdowy konsekrowane, to kobiety, które po śmierci męża postanowiły poświęcić swoje życie Bogu i służbie Kościołowi. Z kolei dziewice konsekrowane, to z kolei kobiety, które zobowiązały się do zachowania dziewictwa przez całe życie. Dziewice konsekrowane żyjące w świecie nie są zobowiązane do życia wspólnego, choć przysługuje im prawo zrzeszania.

-Jesteście siostrami zakonnymi, dziewicami konsekrowanymi, wdowami konsekrowanymi, dlatego, że zafascynował was Jezus, ale ta pierwsza fascynacja - ona jest łatwa do przysłonięcia rozmaitymi rzeczami - mówił Grzegorz Ryś. - Najpierw jest Jezus, potem jest zakon, potem jest reguła, potem są przepisy, zebrania itd… jest milion rzeczy, spraw, a zajęcia w Kościele, a posługa. Rekolekcje są po to, by odkryć fundament, a fundamentem jest osoba Jezusa, spotkanie z Nim, fascynacja Nim. Ciekawe, czy wszystkie macie takie same formy pobożności? Nie sądzę! A Pan was zbiera w jedno i idziecie razem. To jest niesłychanie ważne, że idąc za Jezusem otwiera mnie to na inne osoby. Jezus nam zadaje siebie nawzajem, czyni z nas wspólnotę. Wspólnota to jest różnorodność, różne funkcje, różne charyzmaty. Wspólnota to nie jest jednolitość.