Trwa Uniejowski Festiwal Smaków. Jakie wykwintne potrawy czekają na smakoszy? W roli głównej w tym roku papryka i czarny bez ZDJĘCIA Paweł Gołąb

Trwa dziewiąta edycja Uniejowskiego Festiwalu Smaków. Na gości czekają prawdziwe kulinarne dzieła sztuki, których tegoroczni motyw przewodni to papryka i czarny bez. Uczestnicy zapraszani są do odwiedzin lokali, skosztowania konkursowych potrwa i ocen. Czego można skosztować jeszcze do końca niedzieli 11 września? Sprawdź w galerii artykułu.