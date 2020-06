Trwa ofensywa transferowa Piotrcovii

To 23-letnia zawodniczka, która ostatni sezon spędziła w Zagłębiu Lubin, a więc drużynie wicemistrza Polski. Rozegrała 14 meczów w których zdobyła 18 bramek. Występowała na skrzydle lub prawym rozegraniu. Małgorzata Trawczyńska jest wychowanka Słupii Słupsk, ale grała także w Enerdze AZS Koszalin.Naszym zdaniem powinna być solidnym wzmocnie niem piotrkowskiej drużyny.

Mamy też kolejne pożegnanie z piotrkowskim klubem. Zarząd klubu wspólnie ze sztabem szkoleniowym zadecydował, że w nowym sezonie barw Piotrcovii nie będzie broniła Natalia Kolasińska. Zawodniczka została wypożyczona do pierwszoligowej Varsovii Warszawa.

Za to od 12 do 25 czerwca zaplanowano we Władysławowie-Cetniewie zgrupowanie kadry narodowej B mężczyzn. W gronie powołanych przez trenera Michała Skórskiego 15 zawodników znalazł się Bartosz Nastaj z Piotrkowianina. Z kolei w gronie dziewięciu rezerwowych piłkarzy jest Piotr Rutkowski. To także zawodnik z piotrkowskiego klubu. ą