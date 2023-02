Trwa naśnieżanie stoku na górze Kamieńsk koło Bełchatowa. Kiedy będzie można jeździć na nartach w ośrodku Góra Kamieńsk?

naśnieżanie stoku w ośrodku Góra Kamieńsk koło Bełchatowa

Urządzenia na górze Kamieńsk pracują pełną parą, śniegu trochę przybywa, a pracownicy ośrodka modlą się o mróz i odpowiednie warunki pogodowe. Od soboty na górze Kamieńsk niedaleko Bełchatowa trwa naśnieżanie stoku narciarskiego, pierwsze w 2023 roku. Pracownicy skupili się na środkowej trasie.

Na razie jednak warunki na górze Kamieńsk zupełnie nie nadają się do jazdy. Śniegu jest zbyt mało i niestety nie wiadomo, czy uda się go "uzbierać" na tyle, by móc otworzyć stok dla narciarzy w najbliższych dniach.