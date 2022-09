Trwa akcja pomocy na rzecz bełchatowianki Moniki Michel. Każdy może się dołączyć

Zrzutka dla Moniki Michel z Bełchatowa

"Zawsze pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy", tak rozpoczyna się prośba o pomoc na stronie "Zrzutka.pl", gdzie założono zbiórkę na rzecz bełchatowianki Moniki Michel.

- Monika to pogodna dusza, która jest w stanie przenieść góry - piszą jej bliscy. - To bardzo młoda kobieta, dlatego wierzymy że leczenie może dać jej szansę na przeżycie!

Monika Michel to szefowa wydziału promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Zawsze pełna energii, uśmiechnięta, chętna do pomocy, pozytywnie nastawiona do życia.

O chorobie dowiedziała się niedawno. Niestety badanie USG jamy brzusznej wykazało zmiany w jajnikach oraz ogniska zapalne koło wątroby. Szybko trafiła do szpitala, na operację wycięcia dróg rodnych. Później miała dostać chemię.

Wkrótce jednak pękły jej szwy po operacji, a stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. Przed kilkoma dniami trafiła na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej.