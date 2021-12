Trwa akcja pomocy dla 25-letniego Huberta, pracownika Term Uniejów, który uległ poważnemu wypadkowi. Jak można go wesprzeć?

Akcja wsparcia prowadzona jest na portalu siepomaga.pl pod tym LINKIEM. KLIKNIJ TUTAJ.

- Wciąż wracam myślami do momentów, kiedy Hubert z radością opowiadał o swoich planach na przyszłość. Czekała na niego realizacja marzeń i to, co najlepsze - odkrywanie kolejnych etapów życia. Niestety, plany i zamierzenia muszą zaczekać. Lista priorytetów brutalnie się skróciła, a wszystko zostało podporządkowane walce. Ten moment zapamiętam na zawsze. Chwilę, kiedy przekazano mi informację o tym, że mój brat uległ straszliwemu wypadkowi – pisze na stronie zbiórki siostra poszkodowanego. - Przez chwilę jeszcze miałam nadzieję, że to fatalna pomyłka, zbieg nieszczęśliwych przypadków. Niestety, szybko zostałam wyprowadzona z błędu. Hubert trafił do szpitala, gdzie lekarze od samego początku walczyli o jego życie. Kiedy usłyszałam o kolejnych stwierdzonych urazach, miałam wrażenie, że świat rozpada się na miliony kawałków…