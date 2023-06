Truskawkowe menu w restauracjach w łódzkiej Manufakturze. Oto, co proponują szefowie kuchni. Zobaczcie film i zdjęcia Magdalena Jach

Truskawki to nasze ulubione owoce sezonowe. Są pyszne i wspaniale smakują nawet bez żadnych dodatków. Ale znamy tradycyjne dania z truskawkami w roli głównej - na przykład uwielbiane przez wiele osób knedle czy sernik na zimno z truskawkami i galaretką. Truskawki inspirują też do kulinarnych eksperymentów i dlatego szefowie restauracji w łódzkiej Manufakturze właśnie teraz wprowadzili do menu dania i napoje z tymi owocami. Czytajcie i oglądajcie w naszej galerii, co możecie zjeść i wypić.