Trudno o entuzjazm w szatni GKS Bełchatów

GKS, co akurat w tym klubie jest ostatnio niespotykane, wyjeżdża do Głogowa dzień wcześniej. - Jeden z kibiców naszej drużyny opłacił nam pobyt w hotelu - mówi Marcin Węglewski, trener beniaminka I ligi. - Jeszcze rozpamiętujemy mecz z Sandecją. Przegraliśmy po prostych błędach. Myśmy oddali 20 strzałów na bramkę rywala, w tym siedem celnych. Mieliśmy też sytuacje bramkowe, których jednak nie wykorzystaliśmy, a rywal był praktycznie skuteczny w stu procentach. Wykorzystał zresztą nasze proste błędy.

O atmosferze w drużynie trener GKS mówi natomiast. - Najkrócej mówiąc entuzjazmu w szatni nie ma, gdybyśmy jeszcze pokonali Sandecję byłoby zapewne lepiej. Króluje marazm i zaniepokojenie co dalej. Większość z zawodników żyje przecież z piłki nożnej.

Dodajmy, że w piątkowym spotkaniu Marcin Węglewski będzie mógł skorzystać z wszystkich piłkarzy. Żaden nie nabawił się w potyczce z zespołem z Nowego Sącza urazu. Nie ma też pauzy za kartki. ą