Trener Widzewa obiecuje, że będą solidne zimowe transfery

W najbliższą sobotę za to widzewiacy rozegrają mecz sparingowy. Zmierzą się na boisku Łodzianki z trzecioligowcami z Unii Janikowo. Niewykluczone, że w łódzkiej drużynie wystąpią nowi piłkarze. Marcin Kaczmarek, trener Widzewa, w wywiadzie dla strony klubowej tak mówił o planowanych zimą transferach. - Pracujemy nad tym cały czas, w wąskim gronie - w sztabie, z zarządem i Rafałem Pawlakiem. Wszystko korygowane jest na bieżąco. Nic nie dzieje się bez wspólnych ustaleń i naszej wiedzy. Przygotowaliśmy listy zawodników, wszystko jest bardzo transparentne. Mamy w klubie jasną i wspólną wizję w tym zakresie i działamy na tym polu razem . Zimowe okienko transferowe jest trudniejsze, bo dostępnych zawodników, czyli przede wszystkim tych z kartą na ręku, jest dużo mniej. Staramy się jednak trafić w dziesiątkę tam, gdzie szukamy. Dlatego dużo transferów nie zrobimy. Zakładaliśmy zakontraktowanie maksymalnie trzech lub czterech piłkarzy. Potrzeba jednak na to czasu i cierpliwości. Chcę jednak uspokoić kibiców i zapewnić, że zobaczą w zespole nowe twarze, które będą dla Widzewa wzmocnieniem.

Szkoleniowiec przyznał jednocześnie, że priorytetem jest pozyskanie do jego drużyny środkowego obrońcy oraz skrzydłowego. Marcin Kaczmarek chciałby aby na obóz do Turcji zabrać już wszystkich piłkarzy, którzy grać będą wiosną w jego drużynie.

Obóz w tureckiej miejscowości Alanyi widzewiacy mają zaplanowany od 10 do 19 lutego. Tam mają nie tylko trenować, ale również rozgrywać mecze sparingowe. Na dziś wiadomo, że spotkają się ze Stalą Mielec, ukraińskim drugoligowcem Inhyłeć Petrowe i jeszcze jednym rywalem zza granicy. Dodajmy, że łodzianie są jedynym polskim drugoligowcem, który będzie trenował w Turcji. Warto dodać, że będzie to już drugie zimowe zgrupowanie łódzkiego drugoligowca. Wcześniej będzie bowiem trenował we Władysławowie-Cetniewie nad Bałtykiem.